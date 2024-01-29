"Мы должны быть честными": Зеленский раскритиковал действия работников ТЦК

Такие случаи есть, правду не спрятать

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против насильственного задержания мужчин работниками ТЦК на улицах. По его мнению, у нашей страны достаточно цифровых возможностей, чтобы не мобилизовать военнообязанных таким образом

Об этом глава государства сказал в интервью немецкому телеканалу ARD. Журналистка, которая общалась с Зеленским, отметила большое количество видео в сети, на которых видно неправомерное поведение со стороны ТЦК.

В частности, речь идет о задержании мужчин военными прямо на улице. Она спросила у президента, чего стоит личная свобода в стране в состоянии войны.

"Да, такие случаи. Это очень неправильно, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в ТЦК. Но здесь я хотел бы, чтобы мы были справедливыми и честными. Это абсолютно неправильно, они не должны этого делать", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что уже попросил военных и депутатов в новом законопроекте о мобилизации в Украине сделать так, "чтобы не было шансов ходить по улицам".

"Сегодня есть возможности применения диджитал-формата, мы живем во время цифровизации. Более того, мы наладили этот процесс и во время пандемии, и во время войны. Поэтому нет вопросов, как решить этот вопрос современно ", — добавил глава государства.

Ранее "Телеграф" писал, что если в США так и не смогут одобрить оказание помощи Украине, которую блокирует экс-президент Дональд Трамп, это будет иметь последствия не только для Украины, но и всей Европы. Фактически это стало бы "перераспределением мира".