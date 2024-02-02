Зеленський провів Ставку: обговорювалося 5 питань, згадав і Залужного

Про ситуацію на фронті доповідали Головком Валерій Залужний та командувачі за напрямками

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. У ході її було розглянуто п’ять основних питань.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі. Йдеться про такі питання: українське виробництво дронів, снаряди (виробництво та імпорт), ситуація на фронті (всі ключові напрямки), фортифікація, енергетика.

"Перше – українське виробництво дронів. План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони та забезпечимо його виконання", — сказав він.

Що стосується снарядів, то, за словами Зеленського, також буде збільшено контракти та пришвидшено виробників. До речі, про ситуацію на фронті доповідали головком Валерій Залужний та командувачі за напрямками – Москальов та Сирський.

Щодо фортифікацій також відбулася змістовна розмова. Цього року буде нарощування фортифікаційних споруд.

"Доповідь Прем’єр-міністра Шмигаля про фінансування. Доповідь міністра оборони про терміни виконання завдань. Швидко реалізуємо. Дякую всім, хто залучений", — додав глава держави.

Що стосується енергетики, була розмова про відновлення після ворожих ударів, фізичний захист енергетики, а також системні кроки.

Зазначимо, раніше у мережі поширилася інформація про те, що Зеленський на сьогоднішній Ставці може відправити Залужного у відставку. Зокрема, про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов. Також нардеп Олексій Гончаренко, натякаючи очевидно на те саме, написав у своєму каналі в Telegram:

"Сьогодні буде Ставка. Швидше за все — ТА САМА".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав, що жодного документа на звільнення Валерія Залужного немає. З його слів, спиратися треба не на чутки, а на документи.