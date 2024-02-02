Зеленский провел Ставку: обсуждалось 5 вопросов, упомянул и Залужного

О ситуации на фронте докладывали Главком Валерий Залужный и командующие по направлениям

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. В ходе нее было рассмотрено пять основных вопросов.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Речь идет о следующих вопросах: украинское производство дронов, снаряды (производство и импорт), ситуация на фронте (все ключевые направления), фортификации, энергетика.

"Первое – украинское производство дронов. План на 2024 год. Увеличены контракты. Спланировали дополнительный бюджет именно на дроны и обеспечим его исполнение", — сказал он.

Что касается снарядов, то, по словам Зеленского, также будут увеличены контракты и ускорены производители. К слову, о ситуации на фронте докладывали главком Валерий Залужный и командующие по направлениям – Москалев и Сырский.

Насчет фортификаций также состоялся содержательный разговор. В этом году будет наращивание фортификационных сооружений.

"Доклад Премьер-министра Шмыгаля о финансировании. Доклад министра обороны о сроках выполнения задач. Быстро реализуем. Спасибо всем, кто привлечен", — добавил глава государства.

Что касается энергетики, был разговор о восстановлении после вражеских ударов, физической защите энергетики, а также системных шагах.

Отметим, ранее в сети распространилась информация о том, что Зеленский на сегодняшней Ставке может отправить Залужного в отставку. В частности, об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов. Также нардеп Алексей Гончаренко, намекая очевидно на то же самое, написал в своем канале в Telegram:

"Сегодня будет Ставка. Скорее всего — ТА САМАЯ".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что никакого документа на увольнение Валерия Залужного нет. По его словам, опираться нужно не на слухи, а на документы.