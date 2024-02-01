Против увольнения Залужного: чьи слова отменили решение Зеленского в течение часа - Bild

Залужного хотели оставить, потому что он "ближе к войскам"

Президент Украины Владимир Зеленский действительно пытался уволить главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Однако его возможные преемники выступили против этой инициативы.

Речь идет о начальнике Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова и командующем Сухопутными войсками, генерале-полковнике Александре Сырском. Об этом в четверг, 1 февраля, пишет Bild, ссылаясь на данные своего исследования ситуации.

На место Залужного рассматривалась кандидатура Сырского. Однако против этого выступили генералы, которые отдали бы предпочтение Залужному, потому как считают его "ближе к войскам".

"Их сопротивление привело к отмене решения президента в течение часа в понедельник. В результате Залужный пока остается на своем посту, а конфликт между ним и Президентом Украины продолжает тлеть", — говорится в материале.

Как стало известно Bild, Залужный хотел еще несколько недель назад вывести из Авдеевки войска, чтобы выровнять фронт и облегчить оборону. Однако Зеленский отказался и вместо этого 30 декабря лично приехал в город, чтобы поддержать бойцов.

"Но российские войска продолжают наступать – и теперь существует угроза второго Бахмута!", — пишет издание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 29 января в сети появилась новость о якобы увольнении Валерия Залужного. При этом не было никаких подтверждений этому из официальных источников. В своем вечернем обращении тогда президент Зеленский ни словом не обмолвился об этом.

Вскоре в Минобороны Украины коротко прокомментировали слухи, сказав, что они на самом деле не соответствуют действительности. Стоит добавить, что слухи о возможном увольнении Залужного нередко мелькают в инфопространстве, так же как и слухи о том, что между ним и Зеленским есть конфликты.