Зеленский ждет нужного момента? Что пишут западные СМИ об отставке Залужного

Офис президента решил повременить с отставкой Главкома ВСУ из-за того, что информация попала в СМИ и вызвала общественный резонанс

Президент Украины Владимир Зеленский все равно отправит в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Глава государства отложил увольнение из-за того, что информация попала в СМИ и вызвала общественный резонанс.

Решение якобы уже принято. Увольнение Залужного – это всего лишь вопрос времени, пишет издание Financial Times, ссылаясь на информацию собственных источников, знакомых с данным вопросом.

В статье говорится, что украинский лидер в понедельник, 29 января, предложил главкому Валерию Залужному новую роль советника по обороне. Но генерал отказался. В свою очередь Зеленский ясно дал понять Залужному, что независимо от того, примет ли тот новую должность или нет, он будет отстранен от нынешнего занимаемого поста.

Все четыре источника FT отметили, что Зеленский может пока повременить с отстранением Залужного — якобы из-за появления информации об этих планах в украинских СМИ.

Издание отмечает, что о напряженных отношениях Зеленского и Залужного стало известно в ноябре 2023 года. Это произошло после того, как широко разрекламированное контрнаступление Украины не смогло достичь своих амбициозных целей по возвращению оккупированных территорий.

Тогда Залужный заявил, что война зашла в "тупик". Это вызвало в администрации президента шквал критики.

Украинский историк и журналист Михаил Жирохов отметил, что отставка Залужного окажет очень негативное влияние на моральный дух армии.

Замена Залужного может также нервировать западных партнеров Украины, в том числе военных чиновников, которые в течение последних двух лет тесно сотрудничали с генералом при разработке стратегии ведения боевых действий.

По словам всех четырех источников FT, знакомых с вопросом, на данный момент неясно, кто заменит Залужного на посту главнокомандующего.

По информации The Economist, на должность главкома ВСУ рассматривались два кандидата: командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский и начальник ГУР МОУ Буданов. Оба отказались.

При этом Сырского издание называет "одним из самых опытных офицеров армии, который был оперативным мозгом" двух выдающихся побед над Россией в 2022 году: под Киевом и в Харьковской области.

Буданов, пишет The Economist, "загадочный и амбициозный руководитель украинской военной разведки", имеет гораздо более нетрадиционный и непроверенный подход к командованию, говорится в материале.

Больше на эту тему читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Когда Зеленский уволит Залужного?".

Ранее "Телеграф" сообщил, что Залужный на фоне слухов об уходе выложил фото с близким ему генералом.