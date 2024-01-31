Зеленський чекає слушного моменту? Що пишуть західні ЗМІ про відставку Залужного

Офіс президента вирішив почекати з відставкою Головкому ВСУ через те, що інформація потрапила до ЗМІ та викликала громадський резонанс

Президент України Володимир Зеленський все одно відправить у відставку головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Глава держави відклав звільнення через те, що інформація потрапила до ЗМІ та викликала громадський резонанс.

Рішення нібито вже ухвалено. Звільнення Залужного – це лише питання часу, пише видання Financial Times, посилаючись на інформацію власних джерел, знайомих із цим питанням.

У статті йдеться про те, що український лідер у понеділок, 29 січня, запропонував головному Валерію Залужному нову роль радника з оборони. Але генерал відмовився. У свою чергу, Зеленський чітко дав зрозуміти Залужному, що незалежно від того, чи прийме той нову посаду або ні, він буде усунений з нинішньої посади.

Усі чотири джерела FT зазначили, що Зеленський може поки що почекати з усуненням Залужного — нібито через появу інформації про ці плани в українських ЗМІ.

Видання зазначає, що про напружені відносини Зеленського та Залужного стало відомо у листопаді 2023 року. Це сталося після того, як широко розрекламований контрнаступ України не зміг досягти своїх амбітних цілей щодо повернення окупованих територій.

Тоді Залужний заявив, що війна зайшла в "глухий кут". Це викликало в адміністрації президента шквал критики.

Український історик і журналіст Михайло Жирохов зазначив, що відставка Залужного вплине на моральний дух армії.

Заміна Залужного може також нервувати західних партнерів України, зокрема військових чиновників, які протягом останніх двох років тісно співпрацювали з генералом під час розробки стратегії ведення бойових дій.

За словами всіх чотирьох джерел FT, знайомих із питанням, наразі неясно, хто замінить Залужного на посаді головнокомандувача.

За інформацією The Economist, на посаду головкому ВСУ розглядалися два кандидати: командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський і начальник ГУР МОУ Буданов. Обидва відмовилися.

При цьому Сирського видання називає "одним із найдосвідченіших офіцерів армії, який був оперативним мозком" двох видатних перемог над Росією у 2022 році: під Києвом та Харківською областю.

Буданов, пише The Economist, "загадковий та амбітний керівник української військової розвідки", має набагато нетрадиційних і неперевірених підходів до командування, йдеться в матеріалі.

Більше на цю теми читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Коли Зеленський звільнить Залужного?" .

Раніше "Телеграф" повідомив, що Залужний на тлі чуток про звільнення виклав фото із близьким йому генералом.