Зеленский посетил передовую и провел совещание по ситуации на фронте: подробности (фото)

Заслушал доклады военного командования, руководителей правоохранительных органов

Президент Украины 4 февраля посетил передовые позиции в Запорожской области, а также провел совещание по ситуации в безопасности в этом регионе. В частности, узнал ситуацию в районе Роботино и на других участках фронта.

Владимир Зеленский заслушал доклад военного командования, руководителей правоохранительных органов. Об этом стало известно с его страницы.

"Важные вопросы. Ситуация на поле боя, оборонные действия на Авдеевском направлении, ситуация в районе Роботино и других участках фронта, фортификации. Защита объектов критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса региона от врага", — написал президент.

Во время совещания был уволен председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко. На его место был назначен Иван Федоров, который был мэром временно оккупированного Мелитополя. Соответствующий указ был обнародован на сайте президента Украины. Он датирован 2 февраля, но появился на сайте только сегодня, 4 февраля.

Назначение Ивана Федорова

Зеленский на передовой

Заслушал доклады военного командования

Наградил воинов ВСУ

Добавим, что президент побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Глава государства лично пообщался с военными и вручил государственные награды. В частности, он передал награду Президента "Крест боевых заслуг" командиру разведывательного взвода старшему лейтенанту Андрею Ольшанскому. Также он наградил защитников орденами Богдана Хмельницкого и За мужество.

Ранее Телеграф писал, что на днях Зеленский озвучил радостные новости о ПВО для Украины. По его словам, в Украину прибыли две дополнительные системы ПВО, которые, по его словам, "собьют все".