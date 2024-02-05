"Война может прийти и к вам": главное из большого интервью Зеленского итальянцам

На фронте патовая ситуация, Украина не планирует сдаваться, и остается только надеяться, что с приходом Трампа линия политики США не изменится

Украина стала гораздо ближе к Европе. Она имеет гораздо более сильную армию, чем два года назад, получила много опыта. Украина не может дать России выиграть эту войну, хотя украинский народ устал воевать и хочет мира – но о том, чтобы сдаться и перестать бороться, никто не думает. Потому что если Украина рухнет, война придет в Европу тоже.

Об этом, а также о многих других моментах, рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RaiTV. "Телеграф" собрал главное из этого интервью.

"Я никогда не думал о том, чтобы сдаться за эти два года войны. Я украинец, люблю и защищаю Украину. Это моя обязанность, нельзя верить в победу зла. Я знаю, что мы победим", – заверил президент.

Зеленский добавил, что Россия не остановится – это нужно осознавать. Россия не хочет мира, потому что мир для российского диктатора Владимира Путина означает поражение. Главная цель Кремля – уничтожить украинскую независимость, оккупировать территорию, уничтожить народ. Нельзя об этом забывать.

"Главная цель Путина — избавить нас от независимости, чтобы Украина стала частью его империи… Часть украинцев начинает привыкать к войне, и это большая ошибка. Что, если я сделал что-то не так? Да, я человек. Но я думаю, что было сделано больше шагов вперед", – отметил он.

Пат на фронте

На земле сейчас сложилась патовая ситуация, это факт, считает президент. По его мнению, это произошло, поскольку союзники задержали необходимые поставки, из-за чего украинской армии не удалось прорвать оборону российских террористов.

"Мы боремся с террористами, имеющими одну из самых больших армий в мире, боеприпасов не хватает, нужны современные технические средства", – сказал он.

Впрочем, Украина отыгрывается на море. Страна, фактически не имеющая собственного военно-морского флота, бьет страну, у которой он есть и в которой он достаточно велик.

"Морская операция принесла положительные результаты. Россия потеряла много кораблей, а в Черном море нам удалось создать коридор для зерновых, поэтому эта прагматичная часть операции с последствиями для экономики была проведена положительно", — резюмировал Зеленский.

Приход Трампа к власти в США и безопасность Европы

Украина может только верить и надеяться, что с приходом Трампа к власти в США линия американского правительства в поддержку Украины останется неизменной. Проигрыш Украины угрожает всей Европе.

"В Республиканской партии есть радикальные голоса, но также многие люди, которые поддерживают Украину. Это решает народ США, но если они намерены сократить помощь Украине, то возникнет новая геополитическая структура. Путин пойдет вперед и так просто не остановится", – предупредил Зеленский.

Он также подчеркнул, что после Украины война может прийти в Европу, поскольку никто не знает, что в голове у Путина. И если война начнется, вряд ли Европа будет к ней готова.

"И когда она придет, никто не будет готов, европейские армии не готовы, это будет шок, где гарантия, что НАТО оперативно отреагирует? Кто будет готов к этому? Никто", – сказал он.

Четверть страны все еще оккупирована

Через два года войны Украина смогла защитить свою территорию. Более четверти страны оккупировано российскими террористами, но украинская армия не дает им продвинуться дальше. Люди настроены воевать, союзники поддерживают Украину, потому что в начале войны этого не было – были хаос, паника и шок.

"Сегодня страна знает, что такое война, к сожалению, многие семьи потеряли близких, есть раненые и многие на фронте, но мы не одиноки, нам удалось объединить мировых лидеров… Первые дни совсем другие, люди были очень напуганы. Сначала был большой хаос, неожиданное вторжение, ночные нападения на города. Люди были в шоке. Теперь мы стали по-другому защищать нашу землю и семьи. У нас не было альтернативы", – резюмировал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые публично подтвердил намерение уволить с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Но он, судя по всему, планирует менять не только генерала, но и большую часть властной верхушки.