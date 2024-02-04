Зеленский побывал на передовой: увиделся с военными и вручил награды (фото и видео)

Президент пожелал воинам скорейшей победы

В ходе рабочей поездки в Запорожскую область президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинских защитников в районе Работино. Он пообщался с воинами и вручил им государственные награды.

Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщается на сайте президента Украины. Отмечается, что президент побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Глава государства лично пообщался с военными и вручил государственные награды. В частности, он передал награду Президента "Крест боевых заслуг" командиру разведывательного взвода старшему лейтенанту Андрею Ольшанскому. Также он наградил защитников орденами Богдана Хмельницкого и За мужество.

"Имею большую честь быть сегодня здесь. Поддержать вас и вручить награды. На ваших плечах столь сложная, решающая миссия – отбросить врага и победить в этой войне. Я вам желаю этой победы. Желаю сделать все, чтобы эта победа была быстрее. Чтобы вас поддерживали родные, близкие и граждане Украины. Все адекватные люди в мире понимают, что у вас самая сложная работа и все украинцы вами гордятся", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский озвучил важное заявление насчет обороны Украины. Речь шла о новых ПВО.