Зеленський побував на передовій: побачився з військовими та вручив нагороди (фото та відео)

Президент побажав воїнам якнайшвидшої перемоги

Під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський побував на передових позиціях українських захисників у районі Роботино. Він поспілкувався з воїнами та вручив їм державні нагороди.

Про це у неділю, 4 лютого, повідомляється на сайті президента України. Зазначається, що президент побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Глава держави особисто поспілкувався із військовими та вручив державні нагороди. Зокрема, він передав нагороду Президента "Хрест бойових заслуг" командиру розвідувального взводу старшому лейтенанту Андрію Ольшанському. Також він нагородив захисників орденами Богдана Хмельницького та За мужність.

"Маю велику честь бути сьогодні тут. Підтримати вас і вручити нагороди. На ваших плечах така складна, вирішальна місія – відкинути ворога та перемогти у цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Бажаю зробити все, щоб ця перемога була швидше. Щоб вас підтримували рідні, близькі та громадяни України. Усі адекватні люди у світі розуміють, що у вас найскладніша робота і всі українці вами пишаються", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський озвучив важливу заяву щодо оборони України. Йшлося про нові ППО.