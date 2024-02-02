"Треба змінювати тактику": у Зеленського розповіли, чи буде новий наступ України

Стратегія України залишається незмінною

Щоб добитися програшу Росії у війні, Україна не може постійно перебувати в обороні. Тому наша держава має змінювати тактику.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, Сили оборони мають активно атакувати на різних напрямках.

"Щодо наступу. Так, є певний негативний осад, з огляду на те, що відбулося у 2023 році. Так, були певні тактичні помилки, про це говорять військові та політичне керівництво. Це не проблема, це ж війна, а не лінійна подія. Проти нас воює не якась маленька країна, в якої обмежений ресурс, а Росія, яку вважали масштабною країною з величезним ВПК", — зазначив Подоляк.

Радник голови ОП підкреслив, що Росія накопичила великий обсяг зброї, а на війну в Україні витрачає все, що може знайти. За його словами, РФ зробила мілітарним 42% федерального бюджету. Водночас Подоляк підкреслив, що це тільки прямі асигнування Росії на війну, а ще є опосередковані, регіональні – це набагато більший бюджет.

"Усе це треба зламати, а для цього потрібна об'єднана економіка країн Європи, яка має допомагати українській економіці, а також об'єднані військові виробництва. Постачання окремих видів зброї має бути збільшено. Крім того, треба розв'язати питання кількості. Ти не можеш воювати кількісно проти Росії – ти можеш воювати якістю тих чи інших управлінських і технологічних рішень", — зазначив радник голови ОП.

Подоляк підкреслив, що підтримує слова очільника ГУР Кирила Буданова, який говорить, що Україна піде в наступ. На думку радника, якщо Україна хоче реалізувати свої стратегічні цілі, а це – програш Росії, то вона не може постійно перебувати тільки в обороні.

"Мені "подобається" ця концепція – "а давайте, ви зайдете в стратегічну оборону". Я завжди ставлю питання, чи означатиме це, що коли Україна зайде в стратегічну оборону, буде накопичувати резерви, навчатиме й так далі, то Росія в цей час просто лежатиме на дивані й чекатиме? Це ж нонсенс, Росія так само накопичуватиме ресурс, так само провокуватиме на тих чи інших напрямках, буде атакувати, збільшувати виробництво ракет, запускатиме ракети, дрони й так далі", — заявив він.

Подоляк зазначив, що стратегія України має бути абсолютно конкретна, про що й говорить Буданов. З одного боку – виснаження на певних напрямках, що відбувається сьогодні дуже ефективно на Донеччині, де йде масштабне знищення російських спроможностей.

"З іншого боку, Буданов говорить про те, що ми маємо активно атакувати на різних напрямках. Це потрібно, щоб Росія не могла сконцентруватись, постійно шукала можливість кудись підвозити резерви. Для того, щоб "обвалити" таку їхню можливість, нам знову ж таки потрібні далекобійні ракети, якими ми вражатимемо російську логістику", — зазначив радник голови ОП.

Подоляк підкреслив, що такий план має чітко фіксувати, що Україна не може стагнувати війну, тобто перебувати в одному й тому ж місці, тому треба змінювати тактику. За його словами, стратегія нашої країни залишається незмінною, а оперативно-тактичні рішення мають мінятися відповідно до кількості зброї, до можливостей цієї зброї знищувати логістику чи накопичені російські резерви.

"І ці рішення мають бути неочікуваними для Росії – це головне. Росія воює лінійно, накопичує резерв на одному напрямку й там постійно рухається. Треба забрати в неї можливість прогнозувати, що робитиме Україна", — підсумував радник голови ОП.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що зараз ініціатива на полі бою знаходиться на боці росіян, але невдовзі це може змінитися.