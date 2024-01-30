"Ми контролюємо поголів’я російської армії": у ЗСУ відповіли, чи можливий новий наступ Росії на Харків

Для наступу РФ має провести ряд заходів

Інформація про можливий повторний наступ Росії на Харків не відповідає дійсності. Наразі загрози для обласного центру з півночі немає.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо. Він зазначив, що ця інформація вже неодноразово звучить з вуст різних посадових осіб з-за кордону, аналітичних груп тощо.

"Можу заспокоїти харків’ян: для того, щоб піти ще раз на Харків, потрібно провести ряд заходів, які в часи "війни онлайн" провести непомітно для нас практично неможливо. Для того, щоб піти на Харків, їм треба зібрати дуже великі сили, яких у них немає", — підкреслив Фітьо.

Водночас він зазначив, що Збройні сили України контролюють "поголів’я російської армії", яке знаходиться на північному кордоні та на Куп’янському напрямку. Речник підкреслив, що Сили оборони бачать переміщення російських військ.

"Поки що загрози для Харкова з півночі немає. Там є інженерні укріплення, там знаходяться Сили оборони. Відповідно, ситуація під контролем і підстав для переживання у харків’ян немає", — підсумував Фітьо.

Нагадаємо, раніше речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо назвав точну кількість російського угруповання на Куп'янському напрямку: 44 тисячі окупантів. Ворог постійно підтягує резерви через величезні втрати в ході запеклих боїв, зокрема і за Табаївку, яку ворожа пропаганда вже подала як "взяття Берліну в 45-му".