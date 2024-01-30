Росіяни рвуться до Куп'янська: в ЗСУ назвали точну кількість російського угруповання

Окупанти змушені постійно підтягувати резерви на Куп'янський напрямок

Речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо назвав точну кількість російського угруповання на Куп'янському напрямку: 44 тисячі окупантів. Ворог постійно підтягує резерви через величезні втрати в ході запеклих боїв, зокрема і за Табаївку, яку ворожа пропаганда вже подала як "взяття Берліну в 45-му".

Про це він розповів в ефірі єдиного телемарафону. Фітьо зазначив, що росіяни змушені постійно підтягувати резерви на Куп'янський напрямок, зокрема, через великі втрати, а крім того і через дезертирів і тих, хто відмовляється виконувати накази, так званих відказників.

"Ми контролюємо поголівʼя окупантів на будь-якому напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". Загалом по нашій смузі відповідальності зафіксовано близько 200 000 окупантів. Саме на купʼянському напрямку — близько 44 000", — зазначив речник Сухопутних військ ЗСУ.

На зазначеному напрямку лише минулої доби сталося 11 бойових зіткнень з ворогом — у Табаївці, Синьківці, Тернах і Серебрянському лісництві. Втрати росіян склали 289 пораненими та вбитими, ще двох окупантів вдалося захопити у полон. Вони поповнять обмінний фонд.

Оперативна обстановка на Куп'янському напрямку станом на 30 січня

Загалом, на разі, окупанти найбільше тиснуть на двох головних ділянках фронту. Росіяни продовжують тактику "м'ясних штурмів" і не шкодують ані своїх людей, ані техніки.