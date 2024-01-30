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Росіяни рвуться до Куп'янська: в ЗСУ назвали точну кількість російського угруповання

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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На Куп'янському напрямку тривають запеклі бої Новина оновлена 30 січня 2024, 14:29
На Куп'янському напрямку тривають запеклі бої. Фото Колаж "Телеграф"

Окупанти змушені постійно підтягувати резерви на Куп'янський напрямок

Речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо назвав точну кількість російського угруповання на Куп'янському напрямку: 44 тисячі окупантів. Ворог постійно підтягує резерви через величезні втрати в ході запеклих боїв, зокрема і за Табаївку, яку ворожа пропаганда вже подала як "взяття Берліну в 45-му".

Про це він розповів в ефірі єдиного телемарафону. Фітьо зазначив, що росіяни змушені постійно підтягувати резерви на Куп'янський напрямок, зокрема, через великі втрати, а крім того і через дезертирів і тих, хто відмовляється виконувати накази, так званих відказників.

"Ми контролюємо поголівʼя окупантів на будь-якому напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". Загалом по нашій смузі відповідальності зафіксовано близько 200 000 окупантів. Саме на купʼянському напрямку — близько 44 000", — зазначив речник Сухопутних військ ЗСУ.

На зазначеному напрямку лише минулої доби сталося 11 бойових зіткнень з ворогом — у Табаївці, Синьківці, Тернах і Серебрянському лісництві. Втрати росіян склали 289 пораненими та вбитими, ще двох окупантів вдалося захопити у полон. Вони поповнять обмінний фонд.

11 бойових зіткнень сталося за минулу добу на Куп'янському напрямку
Оперативна обстановка на Куп'янському напрямку станом на 30 січня

Загалом, на разі, окупанти найбільше тиснуть на двох головних ділянках фронту. Росіяни продовжують тактику "м'ясних штурмів" і не шкодують ані своїх людей, ані техніки.

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#Війна #Фронт #Війна з РФ