Найсильніше росіяни тиснуть на двох ділянках фронту (карта)

Росіяни не шкодують ані своїх людей, ані техніки

Триває 705-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 28 січня сталося 74 бойові зіткнення. Найбільше боїв було під Авдіївкою та Мар’їнкою.

На Куп’янському напрямку відбито 4 атаки ворога. Це сталося біля Синьківки та на схід від Піщаного Харківської області, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак росіян. Бої точилися в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

Лиманський напрямок на карті deepstate

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 4 атаки ворога. Він атакував біля Богданівки та Іванівського Донецької області.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Авдіївському напрямку українські захисники тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. За добу 28 січня було відбито 21 ворожу атаку біля Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 5 атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати противника. Неподалік Георгіївки, Перемоги та Новомихайлівки Донецької області було відбито 22 атаки. На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Мар’їнський напрямок на карті deepstate

На Запорізькому напрямку наші воїни відбили одну атаку. Ворог атакував на північ від Приютного Запорізької області.

Запорізький напрямок на карті deepstate

На Херсонщині наші воїни продовжують розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи із позицій. Минулої доби росіяни здійснили 8 безуспішних штурмових дій.

Херсонський напрямок на карті deepstate

Як повідомляв "Телеграф", 28 січня з`явилася інформація, що росіяни могли захопити село Табаївка Харківської області. Проте військовий експерт Олександр Мусієнко, посилаючись на джерела в ОСГВ "Хортиця", повідомив, що не може підтвердити ці дані.