Перевіряють склади та ТЦК: Умєров розповів про кампанію з очищення Міноборони

На складах – недопоставки продуктів, у ТЦК порушення та проблеми

Міністерство оборони продовжує кампанію з очищення, у рамках якої проводить перевірку усіх військових структур. Цього тижня взялися за склади та територіальні центри комплектування (ТЦК, більш відомі, як військкомати), вже є перші результати – оскільки перевірки були раптові та позапланові.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. За його словами, під час перевірок вже виявили низку порушень у ТЦК.

"Проводимо незаплановані перевірки ТЦК та СП в регіонах. Фіксуємо багато порушень. Команда Міноборони працює над тим, щоб системно виправити всі недоліки", – написав він.

Щодо перевірок на складах, то перш за все взялися за склади з продовольством для армії. Вже виявлено недопоставку продуктів на понад 50 млн гривень, чим завдано збитку державі.

"Фіксуємо порушення, по кожному випадку окремо розбираємось. За результатами попередньої поїздки минулого тижня, Міністерство оборони змінило постачальника деяким військовим частинам", – зазначив міністр.

Нагадаємо, наприкінці грудня СБУ затримала начальника Головного управління Міноборони за підозрою у причетності до схеми розкрадання великої суми на закупівлі артилерійських снарядів для Збройних сил. Через його дії закупівля снарядів здійснювалася на 30% дорожче, що призвело до втрати 1,5 мільярда гривень.

Також "Телеграф" писав, що Державне бюро розслідувань і прокуратура підозрюють начальника Центрального управління продовольчого забезпечення тилу Командування сил логістики ЗСУ полковника Олександра Козловського в організації схеми з розкрадань коштів на закупівлі харчів для Міноборони. Завдяки її реалізації фігурантам вдалося привласнити понад 170 млн грн.