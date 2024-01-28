Проверяют склады и ТЦК: Умеров рассказал о кампании по очистке Минобороны

На складах – недопоставки продуктов, в ТЦК нарушения и проблемы

Министерство обороны продолжает кампанию по очистке, в рамках которой проводит проверку всех военных структур. На этой неделе взялись за склады и территориальные центры комплектования (ТЦК, более известные, как военкоматы), уже есть первые результаты – поскольку проверки были внезапными и внеплановыми.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, в ходе проверки уже был обнаружен ряд нарушений в ТЦК.

"Проводим незапланированные проверки ТЦК и СП в регионах. Фиксируем множество нарушений. Команда Минобороны работает над тем, чтобы системно исправить все недостатки", — написал он.

Что касается проверок на складах, то, прежде всего, взялись за склады с продовольствием для армии. Уже обнаружена недопоставка продуктов более чем на 50 млн гривен, чем нанесен ущерб государству.

"Фиксируем нарушения, по каждому случаю отдельно разбираемся. По результатам предыдущей поездки на прошлой неделе, Министерство обороны сменило поставщика некоторым воинским частям", – отметил министр.

Напомним, в конце декабря СБУ задержала начальника Главного управления Минобороны по подозрению в причастности к схеме хищения крупных сумм на закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных сил. Из-за его действий закупка снарядов осуществлялась на 30% дороже, что привело к потере 1,5 миллиарда гривен.

Также "Телеграф" писал, что Государственное бюро расследований и прокуратура подозревают начальника Центрального управления продовольственного обеспечения тыла Командования сил логистики ВСУ полковника Александра Козловского в организации схемы по хищениям средств на закупку продовольствия для Минобороны. Благодаря ее реализации фигурантам удалось присвоить более 170 млн грн.