Офіс вигорів вщент: підприємство серйозно постраждало через обстріл Києва і звернулось до покупців (фото)

Жертв серед працівників вдалось уникнути

Росіяни під час обстрілу Києва 23 червня знищили офіс "Сирного Королівства". Жертв вдалось уникнути, адже співробітники там не перебували.

Про це повідомила компанія у Facebook і висловила прохання підтримати її. Зазначається, що офіс згорів вщент. Масштаби руйнувань можна побачити на опублікованих фото.

"Сьогодні російські шахеди знищили наш офіс. На щастя, у той момент співробітників у ньому не було. Усі живі — і це головне. Офіс вигорів вщент. Разом із ним — усі сервери з базами даних і документи.

Наші магазини — 48 команд, 250 працівників по всій країні — продовжують роботу. Втім через те, що всі сервери знищені, є певні незручності", — йдеться у повідомленні.

Офіс "Сирного Королівства" після обстрілу

Офіс "Сирного Королівства" після обстрілу

Також компанія перепрошує за незручності та додає, що багато процесів доводиться робити вручну. Команда робить все можливе, щоб клієнти не відчули цих складнощів.

Офіс "Сирного Королівства" після обстрілу

Офіс "Сирного Королівства" після обстрілу

Офіс "Сирного Королівства" після обстрілу

"Сьогодні для багатьох була страшна ніч. У Києві є загиблі, поранені. Хтось втратив домівку. Ми співчуваємо кожному, кого торкнулася ця трагедія. Жодний шахед чи ракета не зламає наш й нашу здатність працювати, волю допомагати одне одному. Ми відновимо все, що зруйновано.

Наші магазини працюють сьогодні і будуть працювати завтра. Приходьте до нас, ваша підтримка, особливо зараз, безцінна", — пише "Сирне Королівство".