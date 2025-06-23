Офіс вигорів вщент: підприємство серйозно постраждало через обстріл Києва і звернулось до покупців (фото)
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Жертв серед працівників вдалось уникнути
Росіяни під час обстрілу Києва 23 червня знищили офіс "Сирного Королівства". Жертв вдалось уникнути, адже співробітники там не перебували.
Про це повідомила компанія у Facebook і висловила прохання підтримати її. Зазначається, що офіс згорів вщент. Масштаби руйнувань можна побачити на опублікованих фото.
"Сьогодні російські шахеди знищили наш офіс. На щастя, у той момент співробітників у ньому не було. Усі живі — і це головне. Офіс вигорів вщент. Разом із ним — усі сервери з базами даних і документи.
Наші магазини — 48 команд, 250 працівників по всій країні — продовжують роботу. Втім через те, що всі сервери знищені, є певні незручності", — йдеться у повідомленні.
Також компанія перепрошує за незручності та додає, що багато процесів доводиться робити вручну. Команда робить все можливе, щоб клієнти не відчули цих складнощів.
"Сьогодні для багатьох була страшна ніч. У Києві є загиблі, поранені. Хтось втратив домівку. Ми співчуваємо кожному, кого торкнулася ця трагедія. Жодний шахед чи ракета не зламає наш й нашу здатність працювати, волю допомагати одне одному. Ми відновимо все, що зруйновано.
Наші магазини працюють сьогодні і будуть працювати завтра. Приходьте до нас, ваша підтримка, особливо зараз, безцінна", — пише "Сирне Королівство".