Офис выгорел дотла: предприятие серьезно пострадало из-за обстрела Киева и обратилось к покупателям (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 728
Жертв среди работников удалось избежать
Россияне во время обстрела Киева 23 июня уничтожили офис "Сырного Королевства". Жертв удалось избежать, ведь сотрудники там не находились.
Об этом сообщила компания в Facebook и выразила просьбу поддержать ее. Отмечается, что офис сгорел дотла. Масштабы разрушений можно увидеть на опубликованных фото.
"Сегодня российские шахеды уничтожили наш офис. К счастью, в тот момент сотрудников в нем не было. Все живы — и это главное. Офис выгорел дотла. Вместе с ним — все серверы с базами данных и документы.
Наши магазины – 48 команд, 250 работников по всей стране – продолжают работу. Впрочем, потому, что все серверы уничтожены, есть определенные неудобства", — говорится в сообщении.
Также компания извиняется за неудобства и добавляет, что многие процессы приходится делать вручную. Команда делает все возможное, чтобы клиенты не ощутили эти сложности.
"Сегодня для многих была страшная ночь. В Киеве есть погибшие, раненые. Кто-то потерял дом. Мы сочувствуем каждому, кого коснулась эта трагедия. Никакой шахед или ракета не сломит наш и нашу способность работать, волю помогать друг другу. Мы восстановим все, что разрушено.
Наши магазины работают сегодня и будут работать завтра. Приходите к нам, ваша поддержка, особенно сейчас, бесценна", — пишет "Сырное Королевство".