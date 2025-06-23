Офис выгорел дотла: предприятие серьезно пострадало из-за обстрела Киева и обратилось к покупателям (фото)

Жертв среди работников удалось избежать

Россияне во время обстрела Киева 23 июня уничтожили офис "Сырного Королевства". Жертв удалось избежать, ведь сотрудники там не находились.

Об этом сообщила компания в Facebook и выразила просьбу поддержать ее. Отмечается, что офис сгорел дотла. Масштабы разрушений можно увидеть на опубликованных фото.

"Сегодня российские шахеды уничтожили наш офис. К счастью, в тот момент сотрудников в нем не было. Все живы — и это главное. Офис выгорел дотла. Вместе с ним — все серверы с базами данных и документы.

Наши магазины – 48 команд, 250 работников по всей стране – продолжают работу. Впрочем, потому, что все серверы уничтожены, есть определенные неудобства", — говорится в сообщении.

Офис "Сырного Королевства" после обстрела

Офис "Сырного Королевства" после обстрела

Также компания извиняется за неудобства и добавляет, что многие процессы приходится делать вручную. Команда делает все возможное, чтобы клиенты не ощутили эти сложности.

Офис "Сырного Королевства" после обстрела

Офис "Сырного Королевства" после обстрела

Офис "Сырного Королевства" после обстрела

"Сегодня для многих была страшная ночь. В Киеве есть погибшие, раненые. Кто-то потерял дом. Мы сочувствуем каждому, кого коснулась эта трагедия. Никакой шахед или ракета не сломит наш и нашу способность работать, волю помогать друг другу. Мы восстановим все, что разрушено.

Наши магазины работают сегодня и будут работать завтра. Приходите к нам, ваша поддержка, особенно сейчас, бесценна", — пишет "Сырное Королевство".