Сильнее всего россияне давят на двух участках фронта (карта)

Россияне не жалеют ни своих людей, ни техники

Идет 705-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 28 января произошло 74 боевых столкновения. Больше всего боев было под Авдеевкой и Марьинкой.

На Купянском направлении отражены 4 атаки врага. Это произошло около Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области, сообщили в Генштабе ВСУ.

Купянское направление на карте deepstate

На Лиманском направлении украинские воины отразили 6 атак россиян. Бои шли в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 4 атаки врага. Он атаковал возле Богдановки и Ивановского Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении украинские защитники держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. За сутки 28 января была отбита 21 вражеская атака возле Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 5 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника. Недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области было отбито 22 атаки. На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Марьинское направление на карте deepstate

На Запорожском направлении наши воины отразили одну атаку. Враг атаковал севернее Приютного Запорожской области.

Запорожское направление на карте deepstate

На Херсонском направлении наши воины продолжают расширение плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с позиций. За прошедшие сутки россияне совершили 8 безуспешных штурмовых действий.

Херсонское направление на карте deepstate

Как сообщал "Телеграф", 28 января появилась информация, что россияне могли захватить село Табаевка Харьковской области. Однако военный эксперт Александр Мусиенко, ссылаясь на источники в ОСГВ "Хортица", сообщил, что не может подтвердить эти данные.