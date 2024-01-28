РФ захопила ще одне село у Харьківській області? Що відомо на даний момент

Повідомлення в мережі суперечливі

Моніторингові пабліки повідомляють, що росіянам, які минулого тижня зайняли Крохмальне, нібито вдалося захопити ще один населений пункт на Харківщині. Однак експерт заперечує.

Так, за даними популярної моніторингової спільноти DeepState, село Табаївка нібито перейшло під контроль окупантів. Відповідні зміни вже відображено на фірмовій карті бойових дій спільноти.

"На ранок надійшла інформація, що ворог зайняв Табаївку та намагається розвинути успіх у бік Піщаного. В атмосфері невідомості не можна допускати паніку. В ОТУ "Лиман" стоїть зараз вибір або ризикувати стерти резерви для відновлення позицій або стабілізувати лінію зіткнення та закріпитися на нових рубежах. Це логічно і нічого таємного не озвучено", — йдеться у повідомленні.

Водночас військовий експерт Олександр Мусієнко, посилаючись на джерела в ОСГВ "Хортиця", повідомив, що не може підтвердити вищезгадану інформацію.

"DeepState — це така потужна спільнота, і ми користуємось мапами. Але за моєю інформацією, буквально з двох джерел і буквально щойно – ОСУВ "Хортиця", які відповідальні за цей напрямок, вони не підтверджують. Інформація така, що йдуть запеклі бої і ворог не захопив цей населений пункт", — сказав експерт.

За його даними, ситуація під контролем.

"Зранку в телеграм-каналах: захопили, захопили, захопили. Треба розуміти, що у ворога зараз ініціатива на сході. Вони ведуть наступальні дії. Те, що в них можуть бути, навіть якщо допустити, якісь тактичні успіхи, вони можуть бути. Але глобально, на чому зараз зосереджена українська оборона, це не дати обламати лінію фронту, не дати зайти в тил нашого угруповання, не дати досягти якихось оперативно-стратегічних успіхів. І ця задача зараз виконується", – стверджує Мусієнко.

Варто зазначити, що офіційно ЗСУ поки що ніяк не коментували ситуацію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ЗСУ розповіли, яка зараз ситуація у захопленому Росією Крохмальному.