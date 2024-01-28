РФ захватила еще одно село в Харьковской области? Что известно на данный момент

Сообщения в сети противоречивые

Мониторинговые паблики сообщают, что россиянам, которые на прошлой неделе заняли Крахмальное, якобы удалось захватить еще один населенный пункт на Харьковщине. Однако эксперт отрицает.

Так, по данным популярного мониторингового сообщества DeepState, село Табаевка якобы перешло под контроль оккупантов. Соответствующие изменения уже отображены на фирменной карте боевых действий сообщества.

"Утром поступила информация, что враг занял Табаевку и пытается развить успех в сторону Песчаного. В атмосфере неизвестности нельзя допускать панику. В ОТГ "Лиман" стоит сейчас выбор или рисковать стереть резервы для восстановления позиций или стабилизировать линию столкновения и закрепиться на новых рубежах. Это логично и ничего сокровенного не озвучено", — говорится в сообщении.

Вместе с этим военный эксперт Александр Мусиенко, ссылаясь на источники в ОСГВ "Хортица", сообщил, что не может подтвердить вышеуказанную информацию.

"DeepState – это такое мощное сообщество, и мы пользуемся картами. Но по моей информации, буквально из двух источников и буквально только что – ОСГВ "Хортица", которые ответственны за это направление, они не подтверждают. Информация такова, что идут ожесточенные бои и враг не захватил этот населенный пункт", — сказал эксперт.

По его данным, ситуация находится под контролем.

"Утром в телеграмм-каналах: захватили, захватили, захватили. Следует понимать, что у врага сейчас инициатива на востоке. Они ведут наступательные действия. То, что у них могут быть, даже если допустить какие-то тактические успехи, они могут быть. Но глобально, на чем сейчас сосредоточена украинская оборона, это не дать обломать линию фронта, не дать зайти в тыл нашей группировки, не дать достичь каких-либо оперативно-стратегических успехов. И эта задача сейчас выполняется", – утверждает Мусиенко.

Стоит отметить, что официально ВСУ пока никак не комментировали ситуацию.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация в захваченном Россией Крахмальном.