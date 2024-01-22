"Веселая ночь" и не только

Российские оккупационные войска, недавно захватившие село Крохмальное Харьковской области, пока там не лучшие позиции. Их положение изменилось после "веселой ночи".

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. По его словам, отступление украинских бойцов было направлено на сохранение их жизней, поэтому в этом нет трагедии.

"Враг не в хороших условиях там находится, под постоянными обстрелами. И наши защитники находятся в активной обороне, а это дает возможности при лучшем случае переходить к атакующим действиям, а также улучшать свое тактическое положение. Поэтому из этого не стоит делать какой-то трагедии. Это решение в первую очередь направлено на сохранение жизни украинских военнослужащих", – объяснил Фитьо.

Село Крахмальное на карте Deep State

Село Крахмальное на карте Deep State

Также начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ отметил, что у россиян уже была "веселая ночка", которая негативно повлияла на их желание куда-то идти.

Фитьо отметил целесообразность отступления ВСУ, ведь "защищать какие-то развалины уже не было возможности".

"Это бы ставило под угрозу их жизнь. Для этого были оборудованы лучшие позиции, более защищенные, куда они переместились… Гражданских там уже вообще не было. И Крахмального как такового уже нет", – сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты из-за усиления морозов нарастили количество атак на фронте, что привело к увеличению их потерь.