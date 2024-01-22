Взяти - взяли, але… У ЗСУ розповіли, яка зараз ситуація у захопленому Росією Крохмальному
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"Весела ніч" і не тільки
Російські окупаційні війська, які нещодавно захопили село Крохмальне Харківської області, наразі там мають не найкращі позиції. Їхнє положення змінилось після "веселої ночі".
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. За його словами, відступ українських бійців був спрямований на збереження їхніх життів, тому у цьому немає трагедії.
"Ворог не в хороших умовах там знаходиться, під постійними обстрілами. І наші захисники знаходяться в активній обороні, а це дає можливості за кращої нагоди переходити до атакувальних дій, а також покращувати своє тактичне становище. Тому з цього не варто робити якоїсь трагедії. Бо це рішення в першу чергу спрямоване на збереження життя українських військовослужбовців", – пояснив Фітьо.
Також начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що у росіян уже була "весела нічка", яка негативно вплинула на їхнє бажання кудись іти.
Фітьо наголосив на доцільності відступу ЗСУ, адже "боронити якісь розвалини вже не було можливості".
"Це б ставило під загрозу їхні життя. Для цього було обладнано кращі позиції, більш захищені, куди вони перемістилися… Цивільних там вже взагалі не було. І Крохмального як такого вже немає", – сказав він.
Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти через посилення морозів наростили кількість атак на фронті, що призвело до збільшення їх втрат.