Українське село стало другим "Берліном" для росіян: у ЗСУ розповіли деталі про бої за Табаївку

Несподівана "перемога" росіян

Українське село Табаївка в Харківській області, де раніше жило менше ніж 45 жителів, стало "тріумфом" для окупантів. Захоплення цього невеликого населеного пункту тепер може представлятися російському суспільству як грандіозна перемога – схожа на взяття Берліну.

Про це повідомив речник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону. Він заперечив повідомлення російських терористів про окупацію, вказав, що ЗСУ активно відстоюють свої позиції, завдяки чому Росія зазнала значних втрат.

Як вважає Фітьо, "взяття" Табаївки стало великим політичним інструментом для Кремля перед прийдешніми виборами.

"На жаль, там ще перемагає телевізор над холодильником. Тому такі населені пункти як Крохмальне, де до широкомасштабного вторгнення жили 45 людей, а Табаївка, це ще менший населений пункт, в інформаційному полі в них продаються суспільству, як взяття Берліну. Будь-яка перемога, яка має адміністративну назву, для них це просто щось найнеймовірніше", — підкреслив речник.

За словами Фітьо, Табаївка не має стратегічного чи логістичного значення, розташована в болотяній місцевості, ускладнюючи контроль над нею.

Нещодавно окупанти заявили, що взяли Табаївку, та досягли певного успіху в цьому районі. Аналітики DeepState також заперечили інформацію про окупацію, вказавши, що Збройні сили успішно стримують російські просування.

Табаївка на карті DeepState

"Там тривають бойові дії, відповідно, ніякої Табаївки ворог не захопив. Тому ось такі мінімальні просування на цій території — все, на що здатні загарбники", — прокоментував Фітьо російський вкид.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни різко скоротили кількість атак на одній із гарячих ділянок. Ворог не рахується із втратами.