Росіяни змінили тактику на півдні України: у Силах оборони розповіли деталі

Ворог постійно змінює тактику

На півдні України окупанти значно посилили застосування дронів – лише за добу зафіксовано понад 80 одиниць з їх сторони. Ворог не припиняє активності в напрямку Правобережжя.

Про це повідомляє керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в медіацентрі "Україна-Укрінформ". З її слів відомо, що дрони переважно "летять" на Херсонщину.

"Деокуповані території в безпосередній близькості до води особливо потерпають від регулярних обстрілів і застосування дронів. Ворог посилив цю компоненту дуже потужно, застосовуючи понад 80 одиниць за добу тільки в нашій зоні відповідальності", — сказала Гуменюк.

Вона зауважила, що ворог застосовує FPV-дрони, здатні скидати осколкові боєприпаси, а також інші модифікації, зокрема, розвідувальні.

Також Гуменюк уточнила, що запускають дрони окупанти з Кінбурнської коси в напрямку Миколаївської області.

З її слів відомо, що ворог постійно змінює тактику, вишукуючи способи обійти українські системи ППО.

"Росіяни випробовують для цього різні висоти для запуску "Шахедів", тяжіють до акваторії Чорного моря, захід з якої ускладнює для мобільних вогневих груп орієнтування за звуком, використовують тимчасово окуповану територію як основний відрізок шляху за яким прямують "Шахеди", — зазначила речниця.

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