Провальна атака російських безпілотників вночі: Гуменюк розповіла про наслідки

Окупанти прораховують маршрути для більш вдалого нападу

В ніч на 29 січня росіяни завдали по Україні чергового удару: ворог атакував балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Вісім "шахедів" із восьми запущених вдалося знищити.

Про це, зокрема, розповіла керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. За її словами нічна атака безпілотниками не мала успіхів. Щоправда, через падіння уламків на Миколаївщині було пошкоджено кілька будівель, зокрема, адміністративну, навчального закладу та приватний будинок.

"Ми змушені працювати по цілях, які ворог спрямовує над населеними пунктами, над житловими кварталами, в тому числі. Очевидно, що спрямовані вони були як на південні регіони, так і на більш глибокі. Очевидним є сам факт терору і намагання виснажувати щоночі системи протиповітряної оборони, прораховуючи для себе майбутні маршрути для більш вдалого нападу", – зазначила Гуменюк.

Станом на зараз інформації про постраждалих не надходило з жодних із регіонів. На місцях падіння уламків обійшлося без пожеж, додала Наталія Гуменюк.

Керівниця пресцентру зазначила, що "не варто чекати великої паузи між атаками". У росіян достатньо "шахедів", а крім того ще й налагоджене власне виробництво, що здатне забезпечувати поповнення запасів у "330-350 одиниць на місяць".

"Також не варто забувати і про вантажі з Тегерану до Москви, що свідчить про продовження підтримки галузі з виробництва дронів іранцями", – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні навчилися приземляти "шахеди" без ушкоджень. Такі пташки зможуть полетіти назад, до своїх господарів.