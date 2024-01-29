Провальная атака российских беспилотников ночью: Гуменюк рассказала о последствиях

Оккупанты просчитывают маршруты для более удачного нападения

В ночь на 29 января россияне нанесли по Украине очередной удар: враг атаковал баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Восемь "шахедов" из восьми запущенных удалось уничтожить.

Об этом, в частности, рассказала руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, ночная атака беспилотниками не имела успехов. Правда, из-за падения обломков в Николаевской области были повреждены несколько зданий, в частности, административное, учебное заведение и частный дом.

Мы вынуждены работать по целям, которые враг направляет над населенными пунктами, над жилыми кварталами, в том числе. Очевидно, что направлены они были как на южные регионы, так и на более глубокие. Очевиден сам факт террора и попытка истощать каждую ночь системы противовоздушной обороны, рассчитывая для себя будущие маршруты для более удачного нападения", – отметила Гуменюк.

По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало ни из каких регионов. На местах падения обломков обошлось без пожаров, добавила Наталья Гуменюк.

Руководитель пресс-центра отметила, что "не стоит ждать большой паузы между атаками". У россиян достаточно "шахедов", а кроме того еще и отлажено собственное производство, способное обеспечивать пополнение запасов в "330-350 единиц в месяц".

"Также не стоит забывать и о грузах из Тегерана в Москву, что свидетельствует о продолжении поддержки отрасли по производству дронов иранцами", – отметила Гуменюк.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Украине научились приземлять "шахеды" без повреждений. Такие птички смогут улететь обратно, к своим хозяевам.