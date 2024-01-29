"Шахеды" долетели до западных границ: в ВСУ рассказали о ночной атаке по Украине

Сегодня география беспилотников была больше

В ночь с 28 на 29 января россияне в очередной раз атаковали Украину баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Несколько "шахедов" долетели до запада страны. Их общее количество было таким же, как и в прошлый раз.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини". По его словам, этой ночью Россия запустила по Украине восемь "шахедов" и четыре ракеты.

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все восемь дронов, которыми Россия атаковала Украину ночью.

"Восемь беспилотников ударного типа, типа "шахед" применил враг, три ракеты С-300 и одну, а не две ракеты Искандер-М, как это было вчера. Относительно "шахедов", это восемь БПЛА. Сегодня география беспилотников была больше, вплоть до западных границ нашего государства некоторые единицы долетели, однако, в конце концов, были сбиты ", — отметил спикер Воздушных сил.

Также он отметил, что по сравнению с предыдущей атакой россиян, когда удалось сбить всего четыре дрона из восьми, сегодняшняя ночь для Воздушных сил Украины была более результативной.

Беспилотники удалось уничтожить в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей. К отражению воздушного нападения были вовлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Ранее Телеграф писал об ударе россиян по Славянску Донецкой области. Оккупанты "отработали" по городу ракетой "Искандер".