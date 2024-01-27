"Могут полететь обратно": Украина научилась садить "шахеды" без повреждений

Речь идет о множестве устройств

На вооружении Украины появились устройства, способные "приземлять" российские "шахеды" не нанося им повреждений и даже отклонять их от целей, как это происходит с ракетами.

Как сообщил в своем telegram-канале нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко, у Украины есть современные разработки, которые способны с помощью радиоэлектронного вмешательства влиять на работу навигационных систем.

"Вопрос времени, когда ракеты и шахеды, которыми атакуют нас россияне, будут лететь в обратную сторону. Над этим, конечно, надо поработать, но вот поверьте", — написал он.

При этом он отметил, что речь идет не об одном или двух передатчиках, а о "сотнях тысяч устройств, которые монтируют по всей стране". По его информации, все эти разработки были воплощены украинцами, а финансирование они получили из бюджета.

Как сообщалось ранее, по оценкам западных аналитиков, то, что Украина смогла нейтрализовать два десятка ракет РФ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а не ПВО, указывает на переломный момент в вопросе защиты неба. Украина заявила публично о высоком результате перехвата после атаки, которая произошла 13 января.