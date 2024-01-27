Не биты, не крашены: в полиции показали фото перехваченных иранских "Шахедов"

Чем именно так удалось поразить вражеские беспилотники – пока не раскрывается

В Сети появились фото перехваченных и сбитых иранских беспилотников Shahed-136, которые российские террористы используют против Украины. Беспилотники почти целы, лишь немного повреждены из-за падения на землю – возможно, их сбивали с помощью систем РЭБ.

Фото опубликовала Национальная полиция Украины. Обезвреживанием сбитых БПЛА занимались полицейские специалисты-взрывотехники.

Чем именно сбили беспилотники – не раскрывается. Однако, судя по тому, что дроны выглядят почти целыми, что было бы невозможно в случае применения зенитных ракет или зенитной артиллерии, можно осторожно предположить, что это первые результаты работы украинских систем радиоэлектронной борьбы.

Также интересно, что на фотографиях разные типы иранских беспилотников. Здесь есть как "традиционные" БПЛА, выкрашенные в привычный белый цвет, так и "модернизированные" российскими террористами для ночного террора "черные" мопеды.

Как сообщалось ранее, во время встречи "Рамштайна" глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что россияне постоянно пытаются найти слабые места в украинской обороне на земле и обойти ПВО. При этом он отметил, что благодаря интеграции технологий, обучения, точному принятию решений и координации можно перехитрить врага, применив асимметричный подход.

По оценкам западных аналитиков, то, что Украина смогла нейтрализовать два десятка ракет РФ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а не ПВО, указывает на переломный момент в вопросе защиты неба. Украина заявила публично о высоком результате перехвата после атаки, которая произошла 13 января.