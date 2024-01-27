"Можуть полетіти назад": Україна навчилася садити "шахеди" без ушкоджень

Йдеться про безліч пристроїв

На озброєнні України з’явилися пристрої, здатні "приземляти" російські "шахеди", не завдаючи їм пошкоджень і навіть відхиляти їх від цілей, як це відбувається з ракетами.

Як повідомив у своєму telegram-каналі нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко, Україна має сучасні розробки, які здатні за допомогою радіоелектронного втручання впливати на роботу навігаційних систем.

"Питання часу, коли ракети та шахеди, якими атакують нас росіяни, летітимуть у зворотний бік. Над цим, звичайно, треба попрацювати, але повірте", — написав він.

При цьому він зазначив, що йдеться не про одного або двох передавачів, а про "сотні тисяч пристроїв, які монтують по всій країні". За його інформацією, всі ці розробки були втілені українцями, а фінансування вони одержали з бюджету.

Як повідомлялося раніше, за оцінками західних аналітиків, те, що Україна спромоглася нейтралізувати два десятки ракет РФ засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), а не ППО, вказує на переломний момент у питанні захисту неба. Україна заявила публічно про високий результат перехоплення після атаки, яка сталася 13 січня.