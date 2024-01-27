Не биті, не фарбовані: у поліції показали фото перехоплених іранських "Шахедів"

Чим саме так вдалося вразити ворожі безпілотники – наразі не розкривається

В Мережі з'явилися фото перехоплених та збитих іранських безпілотників Shahed-136, які використовують російські терористи проти України. Безпілотники майже цілі, хіба що трохи пошкоджені через падіння на землю – можливо, їх збивали за допомогою систем РЕБ.

Фото опублікувала Національна поліція України. Знешкодженням збитих БПЛА займалися поліцейські спеціалісти-вибухотехніки.

Чим саме збили безпілотники – не розкривається. Однак судячи з того, що дроні виглядають майже цілими, що було б неможливо у випадку застосування зенітних ракет або зенітної артилерії, можна обережно припустити, що це перші результати роботи українських систем радіоелектронної боротьби.

Також цікаво, що на фотографіях різні типи іранських безпілотників. Тут є як "традиційні" БПЛА, пофарбовані у звичний білий колір, так і "модернізовані" російськими терористами для нічного терору "чорні" мопеди.

Як повідомлялося раніше, під час зустрічі "Рамштайн" глава Міноборони Рустем Умеров повідомив, що росіяни постійно намагаються знайти слабкі місця в українській обороні на землі та оминути ППО. При цьому він зазначив, що завдяки інтеграції технологій, навчання, точного прийняття рішень та координації можна перехитрити ворога, застосувавши асиметричний підхід.

За оцінками західних аналітиків, те, що Україна змогла нейтралізувати два десятки ракет РФ засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), а не ППО, вказує на переломний момент у питанні захисту неба. Україна заявила публічно про високий результат перехоплення згодом після атаки, яка відбулась 13 січня.