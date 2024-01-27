Росія перестала бити "Калібрами" по Україні: експерт назвав три причини

Він впевнений, що це тимчасово

З 25 вересня 2023 року російські війська перестали масово застосовувати ракети "Калібр" в Україні. Однак це зовсім не говорить, що ці ракети закінчилися в Росії, є кілька причин цієї паузи.

"З 25 вересня 2023 року по 25 січня 2024 року у росіян накопичення КРМБ "Калібр", тільки за рахунок виробничих потужностей, може становити понад 240 одиниць. Тобто, з урахуванням застосування Х-101/555, морських КРМБ "Калібр" в резерві більше, ніж крилатих авіаційних", — пише військовий оглядач Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі.

Він назвав три причини того, що росіяни перестали бити по Україні "Калібрами". По-перше, після втечі Чорноморської флотилії з Севастополя до Новоросійська, на новому місці базування досі не облаштовано інфраструктуру для обслуговування та зберігання ракет "Калібр".

"Зараз триває активне вивезення КРМБ "Калібр" з 3413 ракетно-технічної бази, у Сухарній Балці, на материк, у 1061-й арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин до Натухаївської, Краснодарського краю. Причому командування РОВ всіляко форсує процес облаштування всієї необхідної інфраструктури та логістики", — пише Коваленко.

По-друге, пояснив він, відзначається зношування пускових на носіях КРМБ "Калібр". Часте застосування цих ракет показало, що якість пускових не забезпечує надійність за настільки інтенсивного застосування ракет. Особливо ресурс був зношений у 2022 році та першій половині 2023 року.

"Не дивно те, що неодноразово кидалися в очі непарні пуски, хоча пускових парна кількість. Наприклад, коли регулярно з ДЕПЛ "Варшав’янка", з 4хПУ запускалося по 3 ракети. Одна з секцій не заряджалася через знос і ризики НП. Також, самі кораблі, від частих стартових імпульсів отримали низку внутрішніх пошкоджень корпусів, які також впливають на стійкість, тому не здивуюся, якщо побачу, як РОВ внутрішніми водами Росії намагається переправити в Чорне море носії КРМБ "Калібр" з інших флотів, а ці відправити на ремонт", — зазначив військовий оглядач.

По-третє, зараз запуску "Калібрів" не сприяє погода. Однак це ситуативний фактор.

"А тому, до практики ударів "Калібрами" вони через якийсь час все ж таки повернуться, особливо з вченим зменшення накопиченого запасу Х-101/555 та прискореного облаштування інфраструктури в районі Новоросійська", — резюмував Коваленко.

Для довідки: "Калібр" — російська крилата ракета, яка базується на надводних кораблях та підводних човнах, відрізняється високою точністю та здатна маневрувати й долати великі відстані. Вона може летіти на дуже малих висотах, що ускладнює виявлення системами РЛС.

Нагадаємо, раніше полковник Збройних сил України Петро Черник пояснював, що росіяни перестали використовувати "Калібри", насамперед через брак судноремонтних заводів. Під час запуску "Калібр" своїм газострумом чинить колосальний тиск на вузли та механізми. В результаті потрібні ремонти, з якими окупанти мають проблеми.