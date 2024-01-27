Россия перестала бить "Калибрами" по Украине: эксперт назвал три причины

Он уверен, что это временно

С 25 сентября 2023 года российские войска перестали массово применять ракеты "Калибр" в Украине. Однако это вовсе не говорит, что эти ракеты закончились в России, есть несколько причин этой паузы.

"С 25 сентября 2023 по 25 января 2024 у россиян накопление КРМБ "Калибр", только за счёт производственных мощностей, может составлять более 240 единиц. Те есть, с учётом применения Х-101/555, морских КРМБ "Калибр" в резерве больше, чем крылатых авиационных", — пишет военный обозреватель Олександр Коваленко в своем Telegram-канале.

Он назвал три причины того, что россияне перестали бить по Украине "Калибрами". Во-первых, после бегства Черноморской флотилии из Севастополя в Новороссийск, на новом месте базирования до сих пор не обустроена инфраструктура для обслуживания и хранения ракет "Калибр".

"В настоящее время продолжается активный вывоз КРМБ "Калибр" с 3413 ракетно-технической базы, в Сухарной Балке, на материк, в 1061-й арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ в Натухаевскую, Краснодарского края. Причём командование РОВ всячески форсирует процесс обустройства всей необходимой инфраструктуры и логистики", — пишет Коваленко.

Во-вторых, пояснил он, отмечается износ пусковых на носителях КРМБ "Калибр". Частое применение этих ракет показало, что качество пусковых не обеспечивает надёжность при настолько интенсивном применении ракет. Особенно ресурс был изношен в 2022 году и первой половине 2023.

"Не удивительно то, неоднократно бросались в глаза нечётные пуски, хотя пусковых чётное количество. Например, когда регулярно с ДЭПЛ "Варшавянка", с 4хПУ запускалось по 3 ракеты. Одна из секций не заряжалась из-за износа и рисков ЧП. Так же, сами корабли, от частых стартовых импульсов получили ряд внутренних повреждений корпусов, которые так же влияют на остойчивость. А потому, не удивлюсь, если увижу, как РОВ внутренними водами России пытается переправить в Чёрное море носители КРМБ "Калибр" с других флотов, а эти отправить на ремонт", — отметил военный обозреватель.

В-третьих, сейчас запуску "Калибров" не способствует погода. Однако это — ситуативный фактор.

"А потому, к практике ударов "Калибрами" они через какое-то время, всё же, вернутся, особенно с учёном уменьшения накопленного запаса Х-101/555 и ускоренного обустройства инфраструктуры в районе Новороссийска", — резюмировал Коваленко.

Для справки: "Калибр" — российская крылатая ракета, которая базируется на надводных кораблях и подводных лодках, отличается высокой точностью и способна маневрировать и преодолевать большие расстояния. Она может летать на очень малых высотах, что затрудняет ее обнаружение системами РЛС.

Напомним, ранее полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник пояснял, что россияне перестали использовать "Калибры", прежде всего из-за нехватки судоремонтных заводов. Во время запуска "Калибр" своим газотоком оказывает колоссальное давление на узлы и механизмы. В результате требуются ремонты, с которыми у оккупантов есть проблемы.