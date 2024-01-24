Дело не в количестве ракет: в ВСУ объяснили, почему россияне почти перестали запускать "Калибры"

Дело не только в количестве этих ракет

Российские захватчики во время своих атак по Украине практически не используют ракеты "Калибр". Это в первую очередь связано с неимением судоремонтных заводов.

Об этом сказал полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник в эфире телемарафона. По его словам, у россиян есть большое количество носителей ракет, на каждый пуск может ухудшить их качество.

"Есть ли у них носители? Однозначно да. Это малые ракетные корабли класса "Каракурт" и Буян-М" и по меньшей мере два больших фрегата. Суммарно у них может быть 20-22 ракетоносителя", — сказал полковник.

Он также добавил, что во время запуска ракет, своим газотоком она оказывает колоссальное давление на узлы и механизмы. Это все требует ремонтов, с которым у оккупантов есть некоторые проблемы.

"Они боятся неправильного выпуска турбины, как это было с подводной лодкой "Курск". Именно в этом проблема и отсутствие мощностей для восстановления", — добавил офицер ВСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе масштабной ракетной атаки, которую россияне устроили 29 декабря, не были использованы "Калибры". При этом в ходе обстрела противник использовал дроны, крылатые и аэробаллистические ракеты.