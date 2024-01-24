Справа не в кількості ракет: у ЗСУ пояснили, чому росіяни майже перестали запускати "Калібри"

Справа не лише у кількості цих ракет

Російські загарбники під час своїх атак по Україні практично не використовують ракети "Калібр". Це насамперед пов’язане з відсутністю судноремонтних заводів.

Про це сказав полковник Збройних Сил України Петро Черник в ефірі телемарафону. За його словами, росіяни мають велику кількість носіїв ракет, на кожен пуск може погіршити їх якість.

"Чи є в них носії? Однозначно так. Це малі ракетні кораблі класу "Каракурт" та Буян-М" і щонайменше два великі фрегати. Сумарно у них може бути 20-22 ракетоносія", — сказав полковник.

Він також додав, що під час запуску ракет, своїм газотоком вона чинить колосальний тиск на вузли та механізми. Це все потребує ремонтів, з яким окупанти мають деякі проблеми.

"Вони бояться неправильного випуску турбіни, як це було з підводним човном "Курськ". Саме в цьому проблема та відсутність потужностей для відновлення", - додав офіцер ЗСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ході масштабної ракетної атаки, яку росіяни влаштували 29 грудня, не було використано "Калібри". При цьому в ході обстрілу противник використовував дрони, крилаті та аеробалістичні ракети.