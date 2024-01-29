"Шахеди" долетіли до західних кордонів: у ЗСУ розповіли про нічну атаку по Україні

Сьогодні географія безпілотників була більшою

В ніч з 28-го на 29 січня росіяни в черговий раз атакували Україну балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Кілька "шахедів" долетіли аж до заходу країни. Їхня загальна кількість була такою ж, як і минулого разу.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини". За його словами цієї ночі Росія запустила по Україні вісім "шахедів" та чотири ракети.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі вісім дронів, якими Росія атакувала Україну вночі.

"Вісім безпілотників ударного типу, типу "шахед" застосував ворог, три ракети С-300 і одну, а не дві ракети Іскандер-М, як це було вчора. Напрямки атак С-300 — теж Донеччина, Іскандер — Полтавщина, зокрема Кременчуцький район. Щодо "шахедів", це вісім БПЛА. Сьогодні географія безпілотників була більшою, аж до західних кордонів нашої держави деякі одиниці долетіли, однак, зрештою, були збиті", — зазначив речник Повітряних сил.

Також він зазначив, що у порівнянні із попередньою атакою росіян, коли вдалося збити лише чотири дрони з восьми, сьогоднішня ніч для Повітряних Сил України була більш результативною.

Безпілотники вдалося знищити у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей. До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Раніше "Телеграф" писав про удар росіян по Слов'янську Донецької області. Окупанти "відпрацювали" по місту ракетою "Іскандер".