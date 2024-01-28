У росіян залишилося багато ракет, але використовувати їх вона не може: Ігнат назвав причину

Скільки ракет залишилося у Росії

Навіть після низки масових ударів по Україні у запасах росіян залишається ще близько 900 високоточних далекобійних ракет.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, зараз Росія здатна виробляти близько сотні подібних ракет на місяць.

"За останніми даними, це (кількість ракет у запасі, — ред.) була приблизно така ж цифра, як і в попередній період — близько 900 високоточних далекобійних ракет", — сказав він.

Він зазначив, що це пов’язано з трьома потужними комбінованими ударами наприкінці грудня та на початку січня, коли було застосовано велику кількість ракет різних типів.

Зокрема під час обстрілу 29 грудня було використано 158 засобів повітряного нападу (ракет та дронів), а ще близько сотні було запущено 2 січня. Тобто, маючи виробництво на рівні 100 ракет на місяць, ці ракети не накопичуються, а активно витрачаються.

При цьому Ігнат каже, що росіяни не можуть дозволити собі залишитися ні з чим, а тому не можуть витрачати більше ракет, ніж виробляють.

Як повідомлялося раніше, останнім часом почастішало використання російськими окупантами ракет типу "Іскандер". Як уже писав "Телеграф", напередодні подібним озброєнням атакували Слов’янськ Донецької області. Було пошкоджено чимало місцевої інфраструктури.