У россиян осталось много ракет, но использовать их она не может: Игнат назвал причину

Сколько ракет осталось у России

Даже после ряда массовых ударов по Украине, в запасах россиян остается еще около 900 высокоточных дальнобойных ракет.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, в настоящее время Россия способна производить около сотни подобных ракет в месяц.

"По последним данным, это (количество ракет в запасе, — ред.) была примерно такая же цифра, как и в предыдущий период – около 900 высокоточных дальнобойных ракет", — сказал он.

Он отметил, что это связано с тремя мощными комбинированными ударами в конце декабря и начале января, когда было применено большое количество ракет разных типов.

В частности во время обстрела 29 декабря было использовано 158 средств воздушного нападения (ракет и дронов), а еще около сотни было запущено 2 января. То есть, имея производство на уровне 100 ракет в месяц, эти ракеты не накапливаются, а активно расходуются.

При этом Игнат говорит, что россияне не могут позволить себе остаться ни с чем, а потому не могут расходовать больше ракет, чем производят.

Как сообщалось ранее, в последнее время участилось использование российскими оккупантами ракет типа "Искандер". Как уже писал "Телеграф", накануне подобным вооружением был атакован Славянск Донецкой области. Было повреждено немало местной инфраструктуры.