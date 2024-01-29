Россияне сменили тактику на юге Украины: в Силах обороны рассказали детали

Враг постоянно меняет тактику

На юге Украины оккупанты значительно усилили применение дронов – только за сутки зафиксировано более 80 единиц с их стороны. Враг не прекращает активность в направлении Правобережья.

Об этом сообщает руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в медиацентре "Украина-Укринформ". По ее словам, известно, что дроны преимущественно "летят" на Херсонщину.

"Деоккупированные территории в непосредственной близости к воде особенно страдают от регулярных обстрелов и применения дронов. Враг усилил эту компоненту очень мощно, применяя более 80 единиц в сутки только в нашей зоне ответственности", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что враг применяет FPV-дроны, способные сбрасывать осколочные боеприпасы, а также другие модификации, в частности разведывательные.

Также Гуменюк уточнила, что запускают дроны оккупанты из Кинбурнской косы в направлении Николаевской области.

По ее словам, известно, что враг постоянно меняет тактику, выискивая способы обойти украинские системы ПВО.

"Россияне испытывают для этого разные высоты для запуска "Шахедов", тяготеют к акватории Черного моря, мероприятие с которой затрудняет для мобильных огневых групп ориентировку по звуку, используют временно оккупированную территорию как основной отрезок пути, по которому следуют "Шахеды", — отметила представитель.

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