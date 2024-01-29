"Прильоти" у центрі Донецька: у мережі вже помітили цікаві деталі удару (відео)

Вибухи були настільки потужними, що у прилеглих будинках вибило шибки

Сьогодні, 29 січня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали сильні вибухи. Пропагандисти вже кричать про удар по "мирним", але на відео з місця подій помітили цікаві деталі.

Про них розповів відомий український блогер Денис Казанський. Насамперед зазначимо, що обстріл, судячи з повідомлень у місцевих пабліках, був здійснений приблизно о другій годині дня.

За їхніми даними, гуркотіло у самому центрі Донецька — у Калінінському районі на проспекті Ілліча.

Вибухи були настільки потужними, що у прилеглих будинках вибило шибки.

На багатьох фото з місця подій можна було побачити розкидані трупи людей і автомобілі, що горять.

Пізніше місцева псевдовлада заявила, що троє людей загинуло і ще стільки ж поранено. Звичайно, в тому, що сталося, окупанти поспішили звинуватити Україну, хоча жодних доказів не було надано.

Варто зазначити, що за інформацією Дениса Казанського, тут знаходилося розташування бойовиків. Крім цього, він звернув увагу на те, які саме автомобілі постраждали в результаті атаки. Справа в тому, що на деяких з них можна легко розглянути чорні номери, якими зазвичай позначають військовий транспорт. Це може говорити про те, що ціллю обстрілу були саме російські бойовики, а також побічно підтверджувати слова Казанського про розташування.

Також на інших фото можна помітити, що один із убитих одягнений у щось схоже на військову форму. Побачити ці фото та відео ви можете, перейшовши за посиланням (тут вони не публікуються з морально-етичних міркувань).

У ЗСУ поки що ніяк не коментували інцидент.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Донецьку обстріляли офіс путінської партії.