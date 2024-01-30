Украинское село стало вторым "Берлином" для россиян: в ВСУ рассказали детали о боях за Табаевку

Неожиданная "победа" россиян

Украинское село Табаевка в Харьковской области, где раньше жило менее 45 жителей, стало "триумфом" для оккупантов. Занятие этого небольшого населенного пункта теперь может представляться российскому обществу как грандиозная победа – похожая на взятие Берлина.

Об этом сообщил спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона. Он опроверг сообщения российских террористов об оккупации, указал, что ВСУ активно отстаивают свои позиции, благодаря чему Россия понесла значительные потери.

Как считает Фитьо, "взятие" Табаевки стало большим политическим инструментом для Кремля перед грядущими выборами.

"К сожалению, там еще побеждает телевизор над холодильником. Поэтому такие населенные пункты как Крахмальное, где до широкомасштабного вторжения жили 45 человек, а Табаевка, это еще меньший населенный пункт, в информационном поле у них продаются обществу, как взятие Берлина. Любая победа, которая имеет административное название, для них это просто нечто самое невероятное", — подчеркнул спикер.

По словам Фитьо, Табаевка не имеет стратегического или логистического значения, расположена в болотной местности, усложняя контроль над ней.

Недавно оккупанты заявили, что взяли Табаевку, и добились определенного успеха в этом районе. Аналитики DeepState также отрицали информацию об оккупации, указав, что Вооруженные силы успешно сдерживают российские продвижения.

Табаевка на карте DeepState

"Там продолжаются боевые действия, соответственно, никакой Табаевки враг не захватил. Поэтому вот такие минимальные продвижения на этой территории – все, на что способны захватчики", – прокомментировал Фитьо российский вброс.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне резко сократили количество атак на одном из горячих участков. Враг не считается с потерями.