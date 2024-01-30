Россияне резко сократили количество атак на одном из горячих участков: что происходит на фронтах (карта)

Враг не считается с потерями

Идет 706-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 29 января на фронте произошло 70 боевых столкновений. Сильнее всего враг давит под Авдеевкой, а вот под Марьинкой интенсивность боев снизилась.

На Купянском направлении наши защитники отразили 7 атак врага. Бои шли возле Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области, сообщили в Генштабе ВСУ.

Купянское направление на карте deepstate

На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки оккупантов, Это произошло в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 3 атаки. Враг атаковал около Богдановки и Ивановского Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении наши воины держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, За сутки 29 января было отбито 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать россиян недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. За сутки там было отбито 8 атак. Стоит отметить, что россияне резко сократили количество атак под Марьинкой. Для сравнения, за сутки 28 января их было 22.

Марьинское направление на карте deepstate

На Шахтерском направлении нашими защитниками отбиты 2 атаки врага. Бои шли в районе Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 2 атаки россиян. Они атаковали западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

Запорожское направление на карте deepstate

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Враг несет значительные потери, но продолжает пытаться выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки россияне совершили 8 безуспешных штурмовых действий.

Херсонское направление на карте deepstate

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 30 января Россия и оккупированный Крым подверглись масштабной атаке дронами. В минобороны РФ заявили, что ПВО якобы уничтожили и перехватили 21 беспилотник, назвав их "украинскими".