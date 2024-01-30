Война — день 706: оккупанты давят на востоке и меняют тактику на юге

Оперативно о главном за сутки

Активные боевые действия продолжаются на большей части участков фронта, но наиболее жаркими направлениями остаются Авдеевка и Марьинка. Также наблюдается изменение тактики россиян в южной части Украины, где захватчики сделали ставку на усиленное применение ударных беспилотников. В свою очередь Силы обороны продолжают сооружать укрепления не только на восточной границе, но и в северной ее части.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 30 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Украина находится под атакой российских дронов. По меньшей мере четыре группы БПЛА были замечены в центральных, южных и восточных областях

Информацию за 27 января смотрите по ссылке: Война – день 703: битва за Авдеевку продолжается, на фронтах неспокойно

О том, что происходило 28 января, читайте в материале: Война — день 704: оккупанты штурмуют Авдеевку и возобновили атаки на Купянск

Что было в Украине 29 января — читайте по ссылке: Война — день 705: россияне ищут новые направления для атаки и продолжают обстрелы городов