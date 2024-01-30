Столтенберг отправился в США ради Украины и не только: что известно

Единственный способ остановить Путина — предоставить Украине оружие

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с представителями администрации президента США Джо Байдена, законодателями и союзниками экс-президента США Дональда Трампа. Главная цель поездки в Америку – добиться финансирования для Украины в размере 60 миллиардов долларов.

Об этом Столтенберг заявил во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает "Европейская правда". Так, 30 января, в ходе своего визита в США глава НАТО проведет встречу с конгрессменами.

"Завтра я встречусь с членами Конгресса. И конечно, я с нетерпением жду возможности обсудить с ними многие вопросы, среди которых и Украина", – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО уверен, что все члены Альянса и в том числе США будут поддерживать Украину, поскольку это в интересах безопасности НАТО. В ином случае, победа российского диктатора Владимира Путина станет трагедией для украинцев, а также сделает мир более опасным.

"Это поощрит других авторитарных лидеров – не только Путина, но и КНДР, Иран и Китай – к применению силы. Сегодня это Украина, завтра это может быть Тайвань", – подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что в интересах стран НАТО обеспечить победу Украины как суверенного и независимого государства. А помощь оружием уже позволила стране иметь большие достижения. В частности, нанести большие потери российским войскам и оттеснить Черноморский флот РФ на восток, что дало возможность Украине экспортировать зерно и другие товары морем.

Столтенберг подчеркнул, что единственный способ закончить войну – убедить Путина, что он не победит на поле боя. И единственный способ достичь этой цели – предоставлять Украине оружие, как от США, так и от других союзников и партнёров.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что последствия бездействия Конгресса уже заметны на поле боя в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по информации СМИ, Кувейт через посредство Хорватии передаст Украине 100 танков М-84АВ.