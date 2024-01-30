В Киеве поймали шпиона ФСБ: имел сразу три серьезных задания (фото)

Мужчине грозит пожизненное тюремное заключение

Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента ФСБ. Мужчина шпионил за Третьей штурмовой бригадой, чтобы передать оккупантам локации ее запасных командных пунктов, сливал россиянам координаты ключевых энерго- и теплогенерирующих предприятий, а также хотел работать на одном из важных заводов.

Агент пытался устроиться на оборонный завод в столичном регионе, с помощью чего планировал собирать тайную информацию о видах и количестве вооружений, производимых на мощностях оборонного объекта. Об этом во вторник, 30 января, рассказали в пресс-службе СБУ.

"Также он "сливал" оккупантам координаты ключевых энерго- и теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают светом и отоплением большую часть гражданской инфраструктуры столицы.

По данным киберспециалистов СБУ, в его "отчетах" в ФСБ проходила информация как об электроподстанциях и магистральных линиях электропередач, так и о котельных КП "Киевтеплоэнерго", — говорится в сообщении.

Разведомости были необходимы захватчикам, чтобы готовить новые серии прицельных ударов по военной и критической инфраструктурам Украины. К тому же агент пытался попасть работать на оборонный завод. Для этого он создал резюме и направил его в кадровое подразделение стратегического предприятия.

"В случае получения должности злоумышленник планировал собирать тайную информацию о видах и количестве вооружений, производимых на мощностях оборонного объекта.

Однако сотрудники СБУ разоблачили враждебные намерения, задокументировали преступную деятельность российского агента и задержали его во время выполнения разведывательной задачи", — сказали в СБУ.

Было установлено, что задержанным является 52-летний житель Киева. Осенью 2023 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ по городу Москва. Изначально они общались в одном из Telegram-каналов, а уже дальше киевлянин говорил с ФСБшником в анонимном чате популярного мессенджера.

Для выявления потенциальных локаций, о которых агент мог бы сообщить своему "руководству", он ходил по улицам Киева и его окрестностям и скрыто фотографировал "нужные" объекты.

Учитывая все собранные доказательства, следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. За совершенное преступление ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сотрудники СБУ задержали мужчину, который наводил российские ракеты на определенные объекты в Харькове. Помимо того он готовит кибератаки на сайты украинских госорганов.