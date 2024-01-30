У Києві зловили шпигуна ФСБ: мав одразу три серйозні завдання (фото)

Чоловіку загрожує довічне ув’язнення

Служба безпеки України затримала у Києві агента ФСБ. Чоловік шпигував за Третьою штурмовою бригадою, щоб передати окупантам локації її запасних командних пунктів, зливав росіянам координати ключових енерго- та теплогенеруючих підприємств, а також хотів працювати на одному з важливих заводів.

Агент намагався влаштуватися на оборонний завод у столичному регіоні, за допомогою чого планував збирати таємну інформацію про види та кількість озброєнь, що виробляються на потужностях оборонного об'єкта. Про це у вівторок, 30 січня, розповіли у пресслужбі СБУ.

"Також він "зливав" окупантам координати ключових енерго- та теплогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину цивільної інфраструктури столиці.

За даними кіберфахівців СБУ, у його "звітах" у ФСБ проходила інформація як про електропідстанції та магістральні лінії електропередач, так і про котельні КП "Київтеплоенерго", — йдеться у повідомленні.

Розвідомості були необхідні загарбникам, щоб готувати нові серії прицільних ударів по військовій та критичній інфраструктурі України. До того ж агент намагався потрапити працювати на оборонний завод. Для цього він створив резюме та направив його до кадрового підрозділу стратегічного підприємства.

"У разі отримання посади зловмисник планував збирати таємну інформацію про види та кількість озброєнь, які виробляються на потужностях оборонного об'єкта.

Проте співробітники СБУ викрили ворожі наміри, задокументували злочинну діяльність російського агента та затримали його під час виконання розвідувального завдання", — сказали в СБУ.

Було встановлено, що затриманим є 52-річний мешканець Києва. Восени 2023 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ міста Москва. Спочатку вони спілкувалися в одному з Telegram-каналів, а вже далі киянин розмовляв із ФСБшником в анонімному чаті популярного месенджера.

Для виявлення потенційних локацій, про які агент міг би повідомити своє "керівництво", він ходив вулицями Києва та його околицями й приховано фотографував "потрібні" об’єкти.

Враховуючи усі зібрані докази, слідчі СБУ повідомили затриманого про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу. За скоєний злочин йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що співробітники СБУ затримали чоловіка, який наводив російські ракети на певні об’єкти у Харкові. Крім того, він готує кібератаки на сайти українських держорганів.