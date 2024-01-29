Не только на фронте: в ВСУ рассказали, где готовятся отбивать наступление россиян

Командование определило ключевые точки

Украинские военные продолжают возводить линии обороны на фронте и в северных областях. Эта работа продолжается круглосуточно.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо. По его словам, речь идет о заградительных противотанковых рвах, инженерных сооружениях и линиях обороны.

"Целый комплекс сооружений, которые строят круглосуточно на всех ключевых точках, которые определило командование. Работа не останавливается, она ведется и на северных границах", — отметил Фитьо.

Он подчеркнул, что Силы обороны имеют подготовленные позиции. По словам Фитьо, они должны сдержать врага "в случае чего".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в России формируют отряды из личного состава подразделений пограничной службы ФСБ. Ими Москва решила укрепить границу с Украиной.