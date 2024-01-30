Законопроект о мобилизации утвержден в Кабмине и направлен в Раду – нардеп

Новый вариант документа уже направили на рассмотрение

Во вторник, 30 января 2024 года, Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Депутаты доработали некоторые нормы и утвердили обновленный проект закона.

Текст документа еще не обнародован. Об этом народный депутат Алексей Гончаренко написал в Телеграме.

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"КабМин утвердил новый проект закона о мобилизации и направил его в Верховную Раду", — написал Алексей Гончаренко.

Напомним, что предыдущий законопроект об усилении мобилизации 11 января Кабмин отозвал на доработку. К прописанным в нем нормам было много претензий как среди обычных украинцев, так и самих депутатов. Военно-политическое руководство направило в правительство правки.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что тот проект закона об усилении мобилизации нарушал конституционные права. Он обратил внимание на основные проблемы: полномочия ТЦК и призыв мужчин с третьей группой инвалидности.

Немало было вопросов и по поводу электронных повесток. Министр обороны Рустем Умеров выступал за внедрение этого новшества. Глава министерства цифровизации Украины Михаил Федоров заявил, что в "Дие" точно не будут отправлять повестки. Без этого сервиса идея не может реализоваться, заявил депутат Федор Вениславский. Поэтому от идеи отправлять электронные повестки отказались.

Добавим, что скандальный законопроект внесли в Верховную Раду еще 25 декабря 2023 года. В начале января начались слушания по поводу отдельных норм проекта с участием военного руководства страны. В итоге его не утвердили, а вернули Кабмину.

Ранее "Телеграф" писал, что бронирование сотрудников от мобилизации может стать платным. В Раде уже готовят законопроект.