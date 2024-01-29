Есть реальные риски: нардеп рассказал, сколько украинцев скрывается от мобилизации

Существуют риски того, что люди начнут избегать государства

В Украине есть почти три с половиной миллиона мужчин мобилизационного возраста, о которых государство ничего не знает, кроме их идентификационного номера. И отсутствие законного способа получить "бронь" от мобилизации лишь загонит их дальше в "тень"

Как рассказал глава комитета парламента по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в эфире "Исландия", есть прямой риск того, что эти люди начнут избегать государства.

"Если мы не предложим легальный способ (не служить, — ред.), то есть реальные риски того, что граждане начнут избегать государства. Для того чтобы не попасть в поле зрения ТЦК или ВСУ, люди прекратят пользоваться государственными банками, снимать наличку, пользоваться кредитными картами… полное избегание государства, чтобы она тебя никак не могла идентифицировать", — сказал он.

По его словам, этот риск не взят из пустого места, поскольку даже сейчас есть по меньшей мере 3,4 миллиона мужчин, о которых государство практически ничего не знает.

Наталуха отметил, что эти люди не находятся за границей, не служат в ВСУ, не являются лицами с инвалидностью, не проходят обучение и не трудоустроены.

"Призывного возраста все. Мы не знаем, где эти люди", — сказал нардеп.

Он добавил, что именно это делает вопрос покупки "брони" от мобилизации настолько актуальным в настоящее время.

Как сообщалось ранее, предпринимателям в Украине могут дать возможность купить броню от мобилизации. Хотя это решение еще не принято, но соответствующий вариант уже рассматривается и даже названы "расценки".